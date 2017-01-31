Высококлассные здания требуют эффективной строительной документации. PlanRadar позволяет нашим архитекторам и инженерам легко и быстро осуществлять управление дефектами как на строительной площадке, так и в офисе
Профессор университета, архитектор, дипломированный инженер, Кристоф М. Ахаммер, Генеральный директор ATP Architects
Простой инструмент, который идеально подходит для всех прорабов и менеджеров объекта. Благодаря тому что я использую Planradar, мне больше не нужны отдельные документы или вспомогательные инструменты на строительной площадке. Спасибо за отличное приложение и быструю поддержку. Я очень доволен приложением! Так держать!
Я хочу поблагодарить вашу службу поддержки — это был мой лучший опыт. Мне всегда помогали с каждой просьбой и к мои проблемам относились серьёзно. Спасибо большое команде PlanRadar, отличная работа! С наилучшими пожеланиями,
Уважаемая команда PlanRadar, Примите мои поздравления за отличное приложение! Оно очень понятное, удобное в использовании и не требующее дополнительных разъяснений. Это реальная поддержка для всех тех, кто работает в строительной отрасли. Я в восторге! С уважением, FH
Очень быстро, очень просто, очень хорошо! Я могу управлять всем проектом из офиса и видеть все задачи и субподрядчиков. Это не только облегчает координацию, но и экономит много времени. Лучшее приложение для строительства на данный момент.
Прекрасное приложение! Легко обмениваться фотографиями и основной информацией с другими профессионалами. Недочёты или задачи могут быть обработаны быстро (даже без подключения к интернету) — это экономит мне много времени!!
… Я могу находить задачи, дефекты или напоминания на электронном плане, где бы я не находился. Связь с субподрядчиками проста и понятна. Я не могу представить новые проекты без PlanRadar. Браво!
Управление дефектами на планшете или смартфоне работает отлично. Отзывы и предложения принимаются всерьез, быстрая техническая поддержка. У программы всё ещё есть большой потенциал для развития, но это уже одно из лучших доступных приложений для строительства.
Я могу только согласиться с положительными комментариями. Служба поддержки отличная и они сразу реагируют на проблемы. Предложения принимаются с радостью. Так держать!! Теперь это приложение незаменимо в моей повседневной работе.
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