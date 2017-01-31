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Цифровое управление задачами, коммуникация и отчетность на объекте

PlanRadar помогает командам проектов строительства и недвижимости управлять и взаимодействовать с легкостью!

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На прошлой неделе более 25 000 проектов использовали PlanRadar
На прошлой неделе более 25 000 проектов использовали PlanRadar

Легко. Быстро. Эффективно.

Alle Geräte

На всех устройствах

Приложение PlanRadar доступно для устройств на базе iOS, Android и Windows, а также для большинства популярных браузеров.
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PlanRadr on Google Play
PlanRadr on Microsoft Store
PlanRadar on App Store
PlanRadr on Microsoft Store
PlanRadr on Google Play

Легкая постановка задач и создание заметок

Создавайте задачи, когда вы на строительной площадке, используя ваше мобильное устройство. Добавляйте фотографии, текст и голосовые заметки.

Прямая коммуникация

Назначьте задачу непосредственно лицу, ответственному за выполнение, и он получит автоматическое уведомление.

Электронная версия планов

Вы можете легко и быстро просмотреть планы и составить общее представление.

Легкая постановка задач и создание заметок

Создавайте задачи, когда вы на строительной площадке, используя ваше мобильное устройство. Добавляйте фотографии, текст и голосовые заметки.

Прямая коммуникация

Назначьте задачу непосредственно лицу, ответственному за выполнение, и он получит автоматическое уведомление.

Электронная версия планов

Вы можете легко и быстро просмотреть планы и составить общее представление.

Оптимизация рабочего процесса на протяжении всего срока эксплуатации здания

Организуйте

Организуйте

Стройте

Стройте

Управляйте

Управляйте

демонтаж

демонтаж

Взаимовыгодно

Специализированный подрядчик

Проекты могут работать гладко, только когда все члены команды понимают свои задачи. Платформа PlanRadar обеспечивает доступ к текущим планам, документам, встречам и контактам. Подрядчики могут слаженно реализовывать задачи по проекту, посредством прямого общения с клиентом.

Управляющий объектом

Управляющие и владельцы объекта находятся в курсе проектно-конструкторских работ. С помощью PlanRadar команда проекта может выполнять запланированные задачи и создавать отчеты одним нажатием кнопки. Это означает, что вы получаете всю необходимую информацию в одном приложении и всегда имеете полное представление о ситуации на строительной площадке. PlanRadar работает в режиме реального времени.

Приглашенный эксперт

При доказательстве версии по делу в правовых спорах доказательства имеют решающее значение. Однако, когда информация плохо скоординирована, бывает не всегда легко найти правильную документацию и доказательства дефекта. PlanRadar позволяет легко собирать правильные доказательства для судебных разбирательств, поскольку информация хорошо структурирована и автоматизирована.

Генеральный подрядчик

При совместной работе PlanRadar предоставляет клиентам и подрядчикам комплексную платформу для управления проектами и повышает эффективность проекта до 70%. Вы можете управлять задачами, создавать статистику и документацию или просто осуществлять проверку безопасности.

Собственники

Просто войдя в PlanRadar, собственники могут получить полезную информацию о ходе выполнения проекта, понять финансовые последствия изменений и выявить проблемные места. Это помогает избежать дорогостоящих крупномасштабных изменений. Подробная статистика предоставляет информацию об открытых и выполненных задачах для всех ваших субподрядчиков.

Архитекторы и инженеры

PlanRadar предоставляет быструю и эффективную платформу для распространения чертежей и гарантирует работу вашей команды в соответствии с текущим планом. Вам доступны такие функции как: постановка задач, голосовые заметки или фотографии в режиме реального времени; и когда это необходимо вы можете реагировать незамедлительно. Так же PlanRadar работает в автономном режиме.
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Примеры проектов

Lippuner_Referenzbild
Реконструкция торгового центра Ридматт, Рюмланг
Gark Project Referenz
Valamar Collection Marea Suites 5*
Trier, Bobinet Duo - DBA/Deutsche Bauwert
Bobinet duo
Реконструкция грузового цеха офисов компании Kühne & Nagel

Высококлассные здания требуют эффективной строительной документации. PlanRadar позволяет нашим архитекторам и инженерам легко и быстро осуществлять управление дефектами как на строительной площадке, так и в офисе

Профессор университета, архитектор, дипломированный инженер, Кристоф М. Ахаммер, Генеральный директор ATP Architects

Отзывы пользователей

Надзор за ходом строительства

Простой инструмент, который идеально подходит для всех прорабов и менеджеров объекта. Благодаря тому что я использую Planradar, мне больше не нужны отдельные документы или вспомогательные инструменты на строительной площадке. Спасибо за отличное приложение и быструю поддержку. Я очень доволен приложением! Так держать!

Niepoth Ingenieure

Я хочу поблагодарить вашу службу поддержки — это был мой лучший опыт. Мне всегда помогали с каждой просьбой и к мои проблемам относились серьёзно. Спасибо большое команде PlanRadar, отличная работа! С наилучшими пожеланиями,

FH 2015

Уважаемая команда PlanRadar, Примите мои поздравления за отличное приложение! Оно очень понятное, удобное в использовании и не требующее дополнительных разъяснений. Это реальная поддержка для всех тех, кто работает в строительной отрасли. Я в восторге! С уважением, FH

RomFri

Очень быстро, очень просто, очень хорошо! Я могу управлять всем проектом из офиса и видеть все задачи и субподрядчиков. Это не только облегчает координацию, но и экономит много времени. Лучшее приложение для строительства на данный момент.

Meik1099

Прекрасное приложение! Легко обмениваться фотографиями и основной информацией с другими профессионалами. Недочёты или задачи могут быть обработаны быстро (даже без подключения к интернету) — это экономит мне много времени!!

Организация строительства

… Я могу находить задачи, дефекты или напоминания на электронном плане, где бы я не находился. Связь с субподрядчиками проста и понятна. Я не могу представить новые проекты без PlanRadar. Браво!

AEE_BA

Управление дефектами на планшете или смартфоне работает отлично. Отзывы и предложения принимаются всерьез, быстрая техническая поддержка. У программы всё ещё есть большой потенциал для развития, но это уже одно из лучших доступных приложений для строительства.

Florian Bußlehner

Я могу только согласиться с положительными комментариями. Служба поддержки отличная и они сразу реагируют на проблемы. Предложения принимаются с радостью. Так держать!! Теперь это приложение незаменимо в моей повседневной работе.

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