Взаимовыгодно

Специализированный подрядчик Проекты могут работать гладко, только когда все члены команды понимают свои задачи. Платформа PlanRadar обеспечивает доступ к текущим планам, документам, встречам и контактам. Подрядчики могут слаженно реализовывать задачи по проекту, посредством прямого общения с клиентом.

Управляющий объектом Управляющие и владельцы объекта находятся в курсе проектно-конструкторских работ. С помощью PlanRadar команда проекта может выполнять запланированные задачи и создавать отчеты одним нажатием кнопки. Это означает, что вы получаете всю необходимую информацию в одном приложении и всегда имеете полное представление о ситуации на строительной площадке. PlanRadar работает в режиме реального времени.

Приглашенный эксперт При доказательстве версии по делу в правовых спорах доказательства имеют решающее значение. Однако, когда информация плохо скоординирована, бывает не всегда легко найти правильную документацию и доказательства дефекта. PlanRadar позволяет легко собирать правильные доказательства для судебных разбирательств, поскольку информация хорошо структурирована и автоматизирована.

Генеральный подрядчик При совместной работе PlanRadar предоставляет клиентам и подрядчикам комплексную платформу для управления проектами и повышает эффективность проекта до 70%. Вы можете управлять задачами, создавать статистику и документацию или просто осуществлять проверку безопасности.

Собственники Просто войдя в PlanRadar, собственники могут получить полезную информацию о ходе выполнения проекта, понять финансовые последствия изменений и выявить проблемные места. Это помогает избежать дорогостоящих крупномасштабных изменений. Подробная статистика предоставляет информацию об открытых и выполненных задачах для всех ваших субподрядчиков.